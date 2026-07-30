Lääne-Nigula küsib riigilt põllukive

Noarootsi, Nõva, Oru ja Taebla osavallasekretär Kadi Aasküla pöördus maa- ja ruumiameti poole palvega, et amet kaaluks võimalust võõrandada Lääne-Nigula vallale tasuta Põllu, Rannapõllu ja Jõepõllu kinnistutel asuvad põllukivid. Omavalitsus soovib kasutada põllukive Nõva sadama muuli jaoks.

„See on Lääne-Nigula vallale kuuluv ja valla hallatav avalik sadam, mille arendamine on vajalik kohaliku kogukonna, kalurite, ettevõtjate, veeliiklejate ning piirkonna elanike huvides. Kive ei kasutata ärilisel eesmärgil ega võõrandata edasi, vaid need suunatakse kohaliku avaliku taristu arendamiseks,” kirjutas Aasküla.

Aasküla sõnul aitab kivide eemaldamine lisaks sadama arendamisele kaasa ka riigile kuuluva maa paremale kasutamisele.

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„Kivide kasutamine kohapealse taristu arendamisel on otstar