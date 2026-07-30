Suvi aitab Haapsalu äridel nina vee peal hoida

Haapsalu peatänava ärid võtavad juulikuust viimast, enne kui juba mullu raha lugema hakanud turistid taas nelja tuule poole kaovad.

„Lahti oleme kella viieni, aga minema ei saa. Kuueni läheb ära. Olen lõpetanud ka kell üheksa õhtul,” ütles seitse aastat Haapsalu peatänaval Mirimardi rõivapoodi pidanud Kristiina Pähn Lääne Elule.

Veebruaris Karja tänaval toidukoha avanud Väikese Itaalia teenindaja Annaliisa Jõemaa lõpetas Haapsalu veinipäevade ajal töö kella poole nelja paiku varahommikul, kuigi kirjade järgi ollakse nädalalõputi keskööni lahti. „Veinipäevade ajal oli hullumaja,” ütles ta.

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Kuniks suve, tuleb omanike sõnul pingutada, sest varsti valitseb linnas vaikelu. Kõige menukamat rooga kanapastat müüb Väike Itaalia päevas 20-30 portsu. „Talve keskmine oli kümme,” märkis Jõemaa.

Uksed kogu aeg lahti

Talve peale kuurortlinnas loota ei saa. „Talvel kuulen mõnikord esimest korda oma häält õhtul kodus,” ütles neli aastat Haapsalu peatänaval vintage-butiiki Siidisaba pidan