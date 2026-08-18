Läänemaale linnurallil teine koht

Möödunud laupäeval Saaremaal peetud linnurallil Estonian Open sai teise koha Läänemaa võistkond koosseisus Tarvo Valker, Leho Luigujõe ja Sten Lassmann.

Valker ütles Lääne Elule, et nad said kirja 140 liiki ja võistluse võitnud lätlased kogusid kolm liiki rohkem. Läänemaa võistkond kogus ühtlasi kolm ässa ehk liiki, mida vaatles ainult üks võistkond. Nendeks olid peoleo, soo-roolind ja koldvint.

Valkeri sõnul oli tulemus Saaremaa kohta keskmine või isegi hea. „Võrreldes Mandri-Eestiga on Saaremaal päris mitu metsalinnuliiki puudu. Isegi üldlevinud värvulised nagu puukoristaja ja tutt-tihane ning mitmed rähniliigid, mõned kanalised jne,” tõi ta näite.

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Linnuralli algas öösel kell kolm