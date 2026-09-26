Tulevase elektriliini koridoris käib linnuvaatlus

Neljapäeval ja reedel sõitsid Camilla Kastein ja Madis Kullamaa, binoklid ja vaatlustorud autos, mööda Põhja-Läänemaad, et peatuda siin-seal põllu veeres ning lähemalt uurida põllul puhkavaid ja toituvaid linde.

Kastein ja Kullamaa on konsultatsioonifirma Skepast ja Puhkim linnustikueksperdid, kes välitöödel hindavad Rehemäe-Aulepa EstLink 3 liinitrassi linnustikku. Osa vaatlusi teeb Kasteini sõnul ka Eesti ornitoloogiaühing. Ala, kus eksperdid vaatlusi teevad, ulatub Ristilt Aulepani.

Kullamaa sõnul koguvad nad vaatlustega teadmisi, millised linnuliigid tulevase kõrgepingeliini piirkonnast läbi rändavad, samuti pööratakse tähelepanu kaitse all olevate röövlindude pesitsuskohtadele. „Seda infot võetakse hiljem arvesse, et elektriliini ehitusel võimalikke meetmeid rakendada,” ütles ta.

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Kasteini sõnul on liinid juba kavandatud nii, et need ei läbiks kaitsealuste linnuliikide elupaiku. „Aga kui välitöödel veel midagi välja tuleb, püütakse liini veel nihutada,” sõnas ta.

Kevadi