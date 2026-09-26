Galerii: Haapsalu Herilased võitsid esimese kodumängu

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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Foto: Malle-Liisa Raigla
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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased 300pealise kodupubliku ees vastaseid Saku KK võistkonda 88:73.
„Võita on alati toredam kui kaotada,” ütles võistkonna peatreener Sten
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