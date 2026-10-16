Herilased said taas suure võidu

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Kent-Kaarel Vene viskas meeskonnale enim punkte. Foto: Malle-Liisa Raigla

Neljapäeva õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Kohilas sealse spordiklubi Ecoboxi suurelt 80:57.

Mäng algas kohe kahe Kent-Kaarel Vene visatud kahepunktiviskega, millele järgnesid pärast vastaste ühte kahepunktiviset kaks korvi tabanud vabaviset. Enne kui vastased taas jaole said oli seis juba 11:2 Herilaste kasuks.

Minut enne esimese veerandaja lõppu oli seis juba 25:14 Herilaste kasuks, kuid enne veerandaja lõppu tabasid veel neli vastaste vabaviset korvi ja veerandaeg lõppes s

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