Herilased said taas suure võidu

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Neljapäeva õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Kohilas sealse spordiklubi Ecoboxi suurelt 80:57.
Mäng algas kohe kahe Kent-Kaarel Vene visatud kahepunktiviskega, millele järgnesid pärast vastaste ühte kahepunktiviset kaks korvi tabanud vabaviset. Enne kui vastased taas jaole said oli seis juba 11:2 Herilaste kasuks.
Minut enne esimese veerandaja lõppu oli seis juba 25:14 Herilaste kasuks, kuid enne veerandaja lõppu tabasid veel neli vastaste vabaviset korvi ja veerandaeg lõppes s
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