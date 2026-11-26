Pitsikeskuse ja Perepesa maja Haapsalus Karja 25 kuulutati neljapäeval muinsuskaitse aastaauhindade üleandmisel tänavuseks parimaks muinsuskaitsealal taastatud hooneks.

Samas kategoorias kandideeris veel kolm hoonet: F. R. Kreutzwaldi 2 Võrus, Salu talu laut-küün Rebalas ja Vanapargi 7 Pärnus. Ameti peadirektori ja hindamiskomisjoni juhi Marilin Mihkelsoni sõnul oli konkurents väga tugev ning kõik neli nominenti on eeskujuks, kuidas ajaloolisi hooneid tänapäeva vajadusi arvestades korda teha.

„Karja 25 puhul väärib aga erilist tunnustust see, et ühe hoone kordategemisega on lahendatud märksa suurem ülesanne. Siin saavad kokku ehituspärandi hoidmine, Haapsalule omanäolise käsitöötraditsiooni edasikandmine ja kohalike inimeste igapäevased vajadused,” ütles Mihkelson.

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Mihkelsoni sõnul räägitakse palju ajalooliste linnasüdamete elujõulisusest ja Haapsalu on näidanud, kuidas sellele ka väga praktilisel moel kaasa aidata. „Vanalinn peab olema elukeskkond kohalikele inimestele, mitte