Haapsalu pitsikeskus püüab muinsuskaitse aastaauhinda

Muinsuskaitseameti aastaauhinda püüavad nominentidena Läänemaalt Haapsalu pitsikeskus ja perekond Tall Vormsist.

Muinsuskaitseameti teatel on pitsikeskus nomineeritud muinsuskaitsealal või -vööndis asuva hästi taastatud hoone kategoorias, Kahro ja Anneli Tall pärandihoidja kategoorias.

Ligi miljoni euro eest remonditud pitsikeskus taasavas uksed augustis pärast ligi aasta kestnud renoveerimist.

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Kahro ja Anneli Tall on renoveerinud ja kohandanud elamuks paarisaja aasta vanuse mõisatalli ja järjepidevalt hoolitsenud ka selle ümbruse: piirdeaedade ja krundiga piirnevate varemete eest. Mõisatallis peavad nad ka väikest kunstigaleriid.

Muinsuskaitse aastaauhinnad antakse välja 16 kategoorias. Konkursile esitati üle 70 kandidaadi ja laureaadid kuulutatakse välja 26. novembril Tallinn