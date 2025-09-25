Haapsalu pitsikeskus on ajutise kodu omaks võtnud

Põhjalikku remonti minevast Haapsalu pitsikeskuse majast ajutiselt Haapsalu kaubamajja kolinud käsitööseltsi naised on paari nädalaga uue kohaga kohanenud.

Teisipäeva õhtul istusid käsitöönaised kaubamaja teisel korrusel ajutise pitsikeskuse riiulitaguses ruumis ja kudusid käsitööõpetaja Siiri Reimanni juhendamisel karukampsunit.

Karukampsun, mis mõõdu poolest mahuks tõesti selga suuremat sorti mängukarule, on Reimanni antud nimi kampsunile, mille tegemisel on harjutatud mitmesuguseid kudumisvõtteid. „Igasugused kokkuvõtmised, äärte kudumised, nööpaugud, eri liistud ja kaelused, erinevad kokkuõmblemised,” loetles ta kõike, mida väikese kampsuni kudumisel harjutada saab.

Artikkel jätkub peale reklaami

Sellise tööproovidest koosneva kampsuni mõtles Reimann välja kutsehariduskeskuse kudumisõpilastele eri töövõtete harjutamis