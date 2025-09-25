Valimisreportaaž: küll ma need nimekirjad kuskilt leian

„Ikka oma inimene peab olema. Oma kandist. Selline, kellest on abi,” ütleb 72aastane Oonga poepidaja Varje Sander kolm ja pool nädalat enne kohalikke valimisi.

Sander istub, ajab end siis püsti, läheb leti taha. Jalad pole enam need. Oonga poodi on ta pidanud 43 aastat ja 22 päeva. Tuli 30aastasena, hakkas poodi pidama, kandideeris volikokku ja pääseski sinna. 1990. aastatel, kui hakkas see kõik siin pihta, nagu Sander ütleb, ja Eesti riik oli veel värske ja noor.

Toonast Martna valda ei ole juba kaheksa aastat, on suur haldusreformi järgne Lääne-Nigula, aga oma kant on Sandri jaoks ikka Oonga. „Ega meie kandist olegi kedagi peale Janno. Rehkaltid on ka, aga nemad jäävad juba kaugemale,” ütleb Sander. Janno ehk Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ei ela küll Oongas, aga ikkagi lähemal kui põllumeestest ja