Juristi sekkumine seiskas ehituse

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Uus hoone on ehitatud tulemüüri äärde, jättes kahe hoone vahele 30–40 cm tühimiku, kuhu kogunevad mõlemat hoonet kahjustavad vesi ja lumi. Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavalitsus peatas teisipäeval Posti tänaval kogu suve linnavalitsusest üle tee toimunud ehitustegevuse pärast naaberkinnistut esindava juristi pöördumist.

„Haapsalus ehitatakse ilma igasuguse loata maja, mille ehitamisega on muu hulgas rikutud kliendi õigusi,” võttis probleemi kokku Posti 29 kinnistu omanikku esindav Serenissimus Legal jurist Kenneth Rivis. „Linnavalitsus rikub ja eirab seadusi sedavõrd suurel määral, et tõenäoliselt üks lehelugu kõiki paragrahve ei mahuta, aga oleme esitanud enam kui kümneleheküljelise taotluse linnavalitsusele järelevalve algatamiseks.”

Haapsalu linnavalitsuse ehitusjärelevalve spetsialist Tõnu Tammesalu ütles, et teisipäeval peatati ehitustegevus asjaolude väljaselgitamiseni. Tema sõnul

