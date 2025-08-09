Haapsalu käsitööselts kolib sügisel kaubamajja

Juhan Hepner

Haapsalu pitsikeskuse eestvedaja Mirje Simsi sõnul tunnevad käsitöönaised eelkõige puudust koolitusest. Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims. Foto: Malle-Liisa Raigla

Tänavu sügisel algav Haapsalu pitsikeskuse hoone remont tähendab, et seal käivad käsitöönaised peavad kolima järgmise aasta suveni asenduspinnale.

Pitsikeskuse perenaine Mirje Sims ütles, et nad kolivad Haapsalu kaubamaja teisele korrusele. Kolimisega seoses ootab pühapäeval peetaval Haapsalu pitsipäeval spetsiaalne müügilaud. „Paneme sümboolse hinnaga välja asju, mida meil ei ole mõtet kolida ja mida me ei saa ise kasutada, et need leiaksid hea uue oma

