Von Krahli teater pakub Haapsalus suppi

Tuleval neljapäeval tuleb vaatajail teatrisaalis aplodeerida, aurav supikauss põlvedel, nälga keegi ei jää, aga asi läheb tõsiseks, nagu hoiatab kavaleht.

Kõigepealt tuleb supp muidugi valmis keeta. Võibolla väits kätte võtta ja sibulat hakkida, silmad vesised. Võibolla ka mitte. Selgub kohapeal, elementaarne. Kõik käib Salme Masso kokaraamatu ainetel.

Tõsi, pealkirja „Lihtsaid toite” asendab teatriplakatil „Nälg” ja autoriteks on Masso asemel Riste Sofie Käär ja Elo Valner. Kolm ühes. Täpsemalt kahes. Nad on autorid, lavastajad ja näitlejad.

Küllap kergitab konservatiivne lugeja nüüd kulmu. Et kuidas nii.

Kes nad õigupoolest on, need kaks paarikümneaastast tüdrukut? Hakivad laval köögivilja ja keedavad leent, nagu polekski see teater, vaid supiköök. Sest supp pole metafoor, päriselt keedavad, lobisevad, laulavad, loevad luuletusi ja Koguja raamatut. Ja