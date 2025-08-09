Pitsikeskuse remondiks tehti kolm pakkumust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 13 sekundit

Karja tänaval asuva Haapsalu pitsikeskuse hoone remondihankele tehti kolm pakkumust. Haapsalu Linnamajanduse ASi juhatuse liige Elari Saar ütles, et hankespetsialist tegeleb praegu pakkumuste kontrollimisega. Hanke protokoll peaks tema sõnul valmis saama järgmiseks nädalaks. „Seal on siis pärast veel 14 päeva vaidlustamisaega,“ lisas Saar.

Haapsalu linnavalitsusel õnnestus saada tänavu riigilt toetust mitmest osast koosnevale projektile, mille käigus luuakse Haapsalu vanalinna kultuurikilom