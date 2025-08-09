Anvar Samost: tervisekassa pidu kui viimane piisk karikasse

Selle nädala kolmapäeval olid mitmed Reformierakonna ja Eesti 200 juhtpoliitikud ajakirjanike küsimustele vastates tavapäratult entusiastlikud ja rõõmsa olekuga, kuigi jutt oli tõsine. Peaminister soovitas tervisekassa juhatusel ametist lahkuda, haridusminister ütles sisuliselt sedasama.

Arusaadav – ikka teeb tuju heaks, kui kaamera ees ei pea rääkima oma erakonna toetuse rekordmadalast seisust, Euroopa kiireimast hinnatõusust ja pangasaladuse aastaid kestnud rikkumisest, vaid saab olla printsipiaalne ja nõuda kelleltki teiselt vastutuse võtmist. Paraku ei saa see kergendus kaua kesta.

Tervisekassa on Reformierakonda esindava sotsiaalministri Karmen Jolleri valitsemisalas, ta on selle nõukogu esimees. Seda taipas veel enne Kristen Michali ja Kristina Kallase ülesastumisi avalikkusele meelde tuletada Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes ei hakanud tervisekassa juhtide peale sõnu raiskama, vaid nõudis kohe