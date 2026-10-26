Ristil jäi kährik auto alla

24. oktoobril kell 21.48 laekus info, et Lääne-Nigula vallas Risti alevikus Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla teel on surnud metskits.

Päästjad läksid kohale ja selgus, et tegemist oli auto alla jäänud kährikuga. Loom tõsteti teelt ära ja temast anti teada kohalikele jahimeestele.

25. oktoobril kell 14.17 laekus info, et Haapsalu külje all Haeska külas on teele kukkunud puu sulgenud mõlemad sõidusuunad.

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Haapsalu päästjad eemaldasid puu teelt.