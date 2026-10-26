Lõuna-Läänemaa jalgpallilapsed pikendasid võistlushooaega

Mõned nädalad tagasi lõppesid 2026. aasta Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlused.

Noorteklubid peavad jalgpallihooaja lõppu erinevalt. Kes pikendab hooaega sõprusmängduega, kes läheb kohe väikesele puhkusele ja treenib oma rütmis edasi.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, kellel äsja lõppes 28. Eesti noorte meistrivõistluste aastaring, jätkab oma traditsiooni. Tilluke maaklubi pakub lastele hooaja lõppedes veel tegevust. Nii saidki klubi U10 vanusegrupi noored kaks toredat jalgpallimängu.

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Esmalt sõitsid Virtsus treenivad jalgpallurid üle Suure väina külla sõpradele Muhumaale. Liival, vast renoveeritud ja täiesti uue ilme saanud spordihoones mängiti saalijalgpalli ja peeti poolteise tunni sees huvitavad kohtumised.

Ikka ja alati on selliste kohtumiste mõte eelkõige olnud see, et kõik saaks mänguaega ja harjuks iga mängupaiga oludega. Lastele on aga esmaseks eesmärgiks saada ka pall väravasse ja seda said nii Lõuna-Läänemaa JK kui ka Muhu lapsed palju kordi teha.

Nädal hil