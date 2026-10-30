Virtsu pargijooks tõi kohale jooksjaid üle Eesti

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Sügisesel koolivaheajal on lastel tegemist, liikumist ja võimalusi palju.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ei ole kunagi laste puhkeajal treeninguid läbi viinud, vaid püüab alati korraldada neile spordivõistluse. Olgu selleks siis kergejõustiku- või jalgpallivõistlused. Juba teist sügist toimus imeilusas Virtsu pargis Virtsu pargijooks.

Klubi kergejõustikurühm treenib just selles pargis väga tihti ja nii tulid treenerid mõttele korraldada seal jooksuvõistlus. Kunagi ammu 60-70 aastat tagasi, enne staadioni valmimist kõik Virtsu võistlused just seal peetigi.

Lisaks oma piirkonna külade lastele ja täiskasvanutele tulid jooksurõõmu nautima sportlased Tallinnast, Haapsalust, Muhust, Kiilist ja Pärnust – kokku 40 jooksjat.

Vanusegruppe oli koguni kaheksa – rohkem kui kunagi ükskõik millisel klubi korraldatud üritusel kõige noorematest kuni kuueaastastest lastest täiskasvanuteni välja.

Oli tore,