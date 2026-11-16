1995. aastast lastele ja noortele saailjalgpalliturniire pakkunud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab 28. novembril taas suure saaliturniiri.

Virtsu kooli spordihoonesse kogunevad novembri viimasel laupäeval noortevõistkonnad üle Eesti. Saalijalgpalli mängivad Virtsu lasteturniiril 2017.-2019. aastal sündinud noored spordilapsed.

Aastakümnete jooksul sadu turniire korraldanud tilluke maaklubi on eeloleval turniiril osalema saanud väga kireva ja erineva seltskonna. Klubi kui korraldaja jaoks eelkõige olnud esmatähtis lastele mängurõõmu pakkumine. Lastele turvaline ja meeleolukas turniir täitub alati väga kiiresti ja tee maapiirkonda mängima leiavad klubid Eesti eri piirkondadest.

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Tähtis on seegi, et Lõuna-Läänemaa JK turniiridel ristavad mänguväljakul mõõgad nii linna, kui väikesed maaklubid. Kui näiteks Pärnu JK Vapruse ja Saku Sportingu võistkondi võiks pidada suurteks klub