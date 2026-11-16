Pühapäeval, 15. novembril kell 11.49 kutsuti päästjad Lääne-Nigula valda Hara külla, kus kaks jahikoera sattusid jahi ajal Karjatse merre ning vette sattusid ka koertele järele läinud jahimehed.

Kaks meest ja koerad said omal jõul mudasest veest kaldale, kuid kolmandale vees olnud mehele liikusid vastu pinnaltpäästjad. Päästjad võtsid kaasa tekid ja termolinad, et kannatanuid kaldale jõudes soojendada.

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Kõrkjatega kaetud vesine ja mudane ala oli raskesti läbitav, kuid jahimeeste droon aitas päästjatel inimeste asukohta kindlaks teha. Kell 12.24 olid kõik inimesed ja koerad veest väljas. Kiirabi vaatas kaks alajahtunud kannatanut üle, kuid haiglaravi nad ei vajanud.

Reedel,