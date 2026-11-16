Kuula artiklit, 2 minutit ja 25 sekundit
0:00 / 2:25
Karikavõistlused_võrkpallis_2
Foto: Mattias Kaus
Karikavõistlused_võrkpallis
Foto: Mattias Kaus
Artikkel jätkub peale reklaami
Läänemaa võrkpalli karikavõistlustel võitis meeste arvestuses Palivere võistkond ja naistest Saaremaa võistkond.
Läänemaa karikavõistlused võrkpallis peeti laupäeval 14. novembril. Kohale tuli neli meeskonda ning seitse naiskonda. Naised mängisid kahes alagrupis. Esimeses läksid vastamisi VK Haapsalu, Pärnu ja Server ning teises InfraRoad, Teine Hüpe, Läänemaa spordikool ja Saaremaa.
Naiste seas tuli pingelises finaalmängus võitjaks Saaremaa koosseisus Mari Alvela, Raili Sepp, Kristi Põld, Maarja Helm, Marju Noor, Elsa Putku, Maria Varik ja Kaari Liis Pihel. Napi kaotusega finaalmängus pidi teise kohaga leppima VK Haapsalu koosseisus Triin Hei
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam