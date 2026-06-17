Taebla suvevollet juhivad Pals ja Priske

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Teisipäeval mängiti Taeblas vihmasajus suvevolle kolmas etapp, kus sel korral võisteldi Lääne Elu auhindadele.

Nagu võistluse formaat ette näeb, moodustati võistkonnad vastavalt reitingule kohapeal enne mängude algust ja tänu sellele olid võistkonnad tasemelt võrdsed ja mängud tasavägised.

Kolmanda etapi järel juhib Taeblas suvevollet täisedu, 32 punktiga Sirvi Pals, kes on liider ka suvevolle üle-eestilises arvestuses. Meestest on Raivo Priske parimana on kogunud 38 silma.

Naiskondade paremusjärjestus

Sirvi Pals, Aive Aljaste, Reilika Pikerpõld, Berit Korindt

2. Enge Edo