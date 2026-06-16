Haapsalu vehklejad kõrgesse mängu ei sekkunud

Sten Priinits. Foto: Vehklemisliit

Prantsusmaal algasid täna vehklemise Euroopa meistrivõistlused meeste individuaalvõistlusega, kus ükski sportlane 32 parema hulka ei pääsenud.

Haapsalu vehklejatest olid võistlustel Sten Priinits ja Oliver Laasik. Priinits jäi võistlustel 45. kohale ja Laasikul tuli leppida 100. kohaga.

Laasik kaotas alagrupis kuuest matšist viis ja põhivõistlusele ei pääsenud, Priinits võitis neli mängu ja kaotas kaks. Sellega oli Priinits põhivõistlusel esi