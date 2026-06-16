Haapsalu saab kaasava eelarvega spordiplatsi ja väliujula

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Väike viik saab tänu kaasavale eelarvele väliujula. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu kaasava eelarve hääletusel läks rebimiseks maa piirkonna ettepanekute vahel. Enim hääli kogusid Jõõdre küla spordiväljakute rajamine (406 häält) ja Panga spordihoone külastuse automatiseerimine (389 häält).

„Neil oli nii äge sportlik võistlus Facebookis häälte kogumiseks,” ütles Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu. Kuna mõlemad enim hääli saanud ettepanekud olid maapiirkonnast, siis läheb teostamisele Jõõdre küla spordiväljak.

Haabu ütles, et võitnud ettepanekute esitajatega on plaan kokku sa