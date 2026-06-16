Urmas Sukles liitub Keskerakonnaga ja kandideerib riigikokku

Kuula artiklit, 2 minutit ja 13 sekundit 0:00 / 2:13

Urmas Sukles ja Mihhail Kõlvart. Foto Keskerakond

Kauaaegne Haapsalu linnapea Urmas Sukles ühineb Eesti Keskerakonnaga ja osaleb riigikogu valimistel. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul tugevdab 25 aastat Haapsalu linna juhtinud Urmas Sukles Eesti suurima ja vanima erakonna positsioone Läänemaal.

„Eestis kõige kauem ametis olnud linnapeana on Urmas Sukles hästi kursis kohalike omavalitsuste väljakutsetega ja tunnetab Eesti ühiskonnas toimuvat," lausus Mihhail Kõlvart. „Kahetsusväärsel kombel on tänane Reformierakonna valitsus pannud linnade ja valdade õlgadele uusi kohustusi, kuid vahendeid nende täideviimiseks eraldanud ei ole. Keskerakonna eesmärk on tagada täisväärtuslik elu igas Eestimaa piirkonnas ja

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!