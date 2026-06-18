Urmas Suklesest sai keskerakondlane

Foto: Malle-Liisa Raigla

25 aastat Haapsalu linna juhtinud Urmas Sukles liitus Keskerakonnaga ja kandideerib riigikogu valimistel. Samm võib kaasa tuua liikumisi Haapsalu volikogus.

Suklese sõnul on volikogus mitu võimalust: ta kas liitub sealgi Keskerakonnaga või ühinevad hoopis valimisliidu HaRi ja Keskerakonna nimekirja saadikud üheks fraktsiooniks. „Kõik variandid on võimalikud,” ütles ta.

Keskerakonna Läänemaa piirkonna juht ja Haapsalu volikogu liige Julia Prokoptšuk ütles, et esialgu ei too Suklese erakonnaga liitumine Haapsalus muutusi kaasa. „Urmas Sukles jätkab HaRi fraktsioonis ning sügiseni midagi ei muutu,” ütles ta.

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Suklese sõnul on kahe Haapsalus opositsioonis oleva nimekirja suhted head. „