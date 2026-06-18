Mihkli park sai kuus vedrukiike

Mihkli pargi mänguväljak. Foto Kaire Reiljan

Mihkli pargi mänguväljak Haapsalus sai kuus uut vedrukiike: tõlla ja kaks hobust, lehma, lamba ning auto.

Vedrukiiged jõudsid Haapsallu teisipäeval. „Reede hommikul võtan ohutuslindid ümbert ära ja siis ongi avatud,” ütles Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialist Ülla Paras Lääne Elule. Seni peab betoon kõvastuma ja kiikesid veel kasutada ei tohi.

Parase sõnul valiti vedrukiiged iseloomustamaks Haapsalu Karja tänavat, kus kunagi aeti lehmi ja lambaid ning sõitsid voorimehed. „Ja muidugi auto. Et oleks vana ja uus koos,” ütles Paras.

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Vedrukiiged tegi ja paigaldas