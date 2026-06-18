Juhtkiri: andmekeskuste uputus

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

Meid on tabanud tõeline andmekeskuste uputus. Lühikese aja jooksul on teatatud kolme keskuse plaanimisest: Ristile, Lihulasse ja Jõgisoole. Nendega ilmselt asi ei piirdu. On väga tõenäoline, et mõni arendus on sedavõrd toores, et nende detailplaneeringute alustamise soovid pole kohalike omavalitsusteni jõudnud. Palju neist plaanidest teoks saab, on muidugi iseasi ja seda saame varsti näha.

Pole keeruline leida põhjust, miks on andmekeskused kuumad investeeringud. Kõiksugu tehisarud vajavad neid suures koguses, mistõttu kasvab nende ehitamine üle maailma aina kiiremas tempos. Kui meieni jõuab kasvõi kaduvväike osa sadadest miljarditest eurodest, mida üle maailma andmekeskuste ehituseks kulutatakse, on ikkagi hästi. Kui mitte otse, siis kaude tõuseb sealt ka kohalikele tulu ja tekib