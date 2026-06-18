Ministeerium tahab vee-ettevõtted liita

Haapsalu veevärgi juht Kaido Erik loodab, et veereformiga ei juhtu sama mis haldusreformiga. Foto Malle-Liisa Raigla

Veereformiga püütakse praegu üle Eesti tegutsevad veevärgid ühendada, et sellega reo- ja joogivee hinda alla tuua. Maakondade võrdluses on Läänemaal aga juba praegu kõige madalam keskmine hind.

Kliimaministeeriumis on nüüd valmimas eelnõu, millega soovitakse vee-ettevõtteid liita ja ka tarbijaid sundida veevärgiga ühinema. Selle kõige eesmärgina tuuakse välja odavam vee hind.

Matsalu veevärgi juht Hans Liibek pooldab reformi täielikult, kuid Haapsalu veevärgi juhi Kaido Eriku sõnul on tegu õige asjaga, mida lahendatakse valest otsast.

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Erik on nõus mõttega, et maal elavad inimesed ei peaks teenuse eest rohkem maksma, kuid kahe väikese ettevõtte kokku panemine ei lahenda tema sõnul probleemi. „Kui pannakse kaks miinust kokku, siis ei tule pluss, tegelikult tuleb suurem miinus,” ütles ta.

Haapsalu on hästi hakkama saanud

Kahe vee-ettevõtte juhi arvamused reformist lähevad lahku, se