Urmas Sukles: kõrvaltvaataja pilguga Haapsalus valitsemisest

Urmas Sukles. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu praegune linnavalitsus on olnud ametis juba üle poole aasta ning see kuus kuud on paras aeg, et anda hinnang nende tegevusele. „Saab paremini” oli Isamaa valimisloosung. Kas nüüd paremini on läinud, aga õnneks pole valitsejad minu arvates midagi palju halvemaks ka teinud.

Selge see, et linnavalitsus sai paika aasta lõpus ning mingeid suuri ümberkorraldusi ja eelarve muutusi ei ole võimalik ja mõistlik teha, sest uue eelarvega pidi kohe tööle hakkama. Linnavankrit tuleb lükata stabiilselt. Seda uued juhid on ka enam-vähem teinud.

Minu juhitud linnavalitsuse ette valmistatud eelarve sai suuremate muutusteta volikogus vastu võetud. Kas aga esmane vajadus oli valitsejate peaaegu 30protsendine palgatõus, on iseküsimus.

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