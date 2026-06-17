Urmas Sukles: Sukles ja Keskerakond- miks mitte!

Foto: Malle-Liisa Raigla

Ma astusin Eesti Keskerakonna liikmeks!

Pool aastat tagasi sai otsa minu pikk ja edukas teekond Haapsalu linnapeana. Kuus kuud on parajalt pikk aeg, et mõelda elu üle järele ja atra seada. Kirjutasin paljudele lugemiselamuse pakkunud raamatu „Haapsalu linnapea uskumatud seiklused" ja raamatu kirjutamise kõrval mõtlesin ka oma tulevikule.

Kui sinu füüsiline ja mentaalne pool on hea, siis jääda koju pensionäripõlve pidama ??? EI !!! See pole veel minu jaoks. Lisaks omades väga pikaajalist kohaliku poliitiku kogemust, olles olnud Euroopa regioonide komitee liige üle kümne aasta - on patt jääda Eesti poliitikast eemale.

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