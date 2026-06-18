Haapsalu noored asutasid oma rõivabrändi

Uus bränd alustas pluusi ja pükste disainimisega. Foto erakogu

Haapsalu kooliõpilased, 16aastane Sandra Siig ja 15aastane Mia Sofie Kõrv asutasid eelmisel aastal oma rõivabrändi Samie ning avasid nädalapäevad tagasi ka e-poe.

Tüdrukute sõnul sündis Samie ideest luua midagi päriselt enda oma. Mõlemad on tulihingelised moeentusiastid ja loomingulised natuurid, seega tundus neile mõte enda rõivabrändi asutamisest ahvatlev. Samas tuli neil siiski astuda tundmatusse, milles oli peale sumedate kangaste, ajatute lõigete ja loovuse valla laskmise palju muudki.

„Otsisime õmblejaid, tootjaid ja koostööpartnereid. Küsisime pakkumisi paljudelt eri ettevõtetelt ning kohtusime mitme inimestega, enne kui leidsime õiged partnerid. Samal ajal registreerisime brändi, arendasime disaine, otsisime tootmist ning ehitasime üles