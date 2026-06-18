Lihula külje alla plaanitakse suurt andmekeskust

Eveconi alajaam Kirikmäel, mis ühendab juba olemasolevat päikeseparki plaanitava akupanga ja andmekeskusega. Foto Aivar Õepa

Taastuvenergia arendaja Evecon plaanib Lihulasse ehitada kuni sajamegavatise elektritarbimisega andmekeskuse, mis koos juba olemasoleva päikesepargi ja ehitatava akupargiga moodustab Eesti seni suurima hübriidpargi.

„Võttes arvesse suurt nõudluse kasvu andmekeskustele hiljutistel aastatel ning tulevikuprognoose, on andmekeskuste rajamine koostöös partneritega sellest mudelist loomulik samm edasi,” ütles Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Andmekeskus on plaanitud Lihula Olerexi tankla vastu üle Pärnu maantee.

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Lääneranna valla planeeringute spetsialisti Margus Källe sõnul räägib valitud asukoha kasuks mitu aspekti. Ühest küljest asub planeeritav ala Pärnu-Lihula ja Risti-Virtsu maantee ristumiskohas, mis tähendab, et ligipääsetavus on hea. Teisalt on piirkonnas olemas valguska