Otse Ameerikast Haapsalu tänavatele: nael kummi, Minni-Hiir!

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Foto: Kaire Reiljan

Pühapäeval oli American Beauty Summer Meeti pidulikuks lõppakordiks iga-aastane paraad, mil kõik kokku tulnud autoomanikud said oma masinaid linnarahvale eksponeerida.

Pühapäevane päike paistab lagipähe, asfalt kuumab, õrn tuuleiil ei küüni vanalinna. Vähemalt ilm soosib Ameerika autode comeback’i. Muidu tasane linnake on tulvil ekstravagantsi, autoomanikest õhkub kuraasi. See on minu auto, vaadake mind!

Paraad on algamas. Kell saab peagi 11. Uhked autojuhid annavad oma masinatele viimast lihvi, vaatavad, et truu suksu sõitu alustades alt ei veaks. See, et auto end stardihetkel välja suretab, pole ju mingi uudis. Mõni askeldab kapoti all ja kontrollib mootorit. Teine jälle vestleb elavalt kaaslastega, õllepurk näpus. Kolmas libistab käega aeglaselt üle autokere, imetleb. Tõmbab ninaga õhku ja hingab endasse seda lembehetke. Ikkagi pidupäev.

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Õrnroosa Chevrolet Cadillac, täpselt minu vaateväljas. Nagu tellitud. Veel seisab, ootab oma järge. Püüan juhuslikult kinni selle iluduse omaniku – Minni-Hiire kostüümis naise, kes enne sõitu veel värskenduseks pudelist lonksu vett rüüpab