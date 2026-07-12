Galerii: Ameerika autode paraad läbi Haapsalu

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Pühapäeval liikusid Ameerika autode suvise kokkutuleku sõidukid läbi linna kulgenud paraadis Kiltsi lennuväljale, kus pandi tänavusele üritusele kiirendusvõistlusega punkt.

Kesklinnas oli palavast ilmast hoolimata neljarattalisi uudistamas palju rahvast. Kesklinna fooridega ristmikul olid ametis liiklusreguleerijad, et vältida suuremat

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