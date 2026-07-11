Galerii: Haapsalu täitus rockabilly ja mürisevate autodega

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Ameerika autode kokkutulek American Beauty Summer Meet täitis Haapsalu mürisevate autode rockabilly muusikaga.

Teist aastat toimub American Beauty Car Show asemel tagasihoidlikum Ameerika autode suvine kokkutulek, kuhu külalisi on tulnud lisaks Eestile Soomest ja Lätist.

Lossihoovis on uudistamiseks välja pandud valdavalt 1950.–1970. aastate autod, kuid Lossiplatsil ja linnavahel tiirutamas näeb nii uuemaid kui ka vanemaid masinaid.

Pühapäeval kl 11 veerevad kokkutulekust osavõtjad rongkäiguga läbi linna Kiltis lennuväljale, kus peetakse kiirendusvõistlust.