American Beauty Car Show tuleb mitmekesise esinejateriviga

12.-14. juulini toimub Haapsalus traditsiooniline Ameerika autode festival American Beauty Car Show, mille raames saab näha ja kuulda erinevaid esinejaid Ameerikast Austraaliani kui ka kodumaiseid armastatud artiste.

Selleaastase American Beauty Car Show peaesineja on hard rocki viljelev Wolfmother Austraaliast. Wolfmother sai alguse 2004. aastal ning sellest ajast on bändi sümboliks olnud solist-kitarrist ja asutajaliige Andrew Stockdale. Bändi koosseis on läbi aegade muutunud, eelmisest aastast on bändis basskitarrist James Wassenaar ja trummar Christian Condon.

Wolfmotheri debüütalbum ilmus 2005. aastal ja jõudis koheselt Austraalia müügiedetabeli kolmandale kohale püsides seal 78 nädalat. Pärast suurt edu kodumaal andis bänd albumi välja ka UK-s ja USA-s. USA-s jõudis singel ”Woman” Billboard Mainsteam Rock edetabelis seitsmendale kohale. Lisaks võitis single “Woman” Grammy auhinna Best Hard Rock Performance kategoorias.

Wolfmother on kokku välja andnud kuus albumit, viimane album nimega “Rock Out” ilmus 2021.aastal. Bändi kõige tuntumad lood on “Woman”, “Joker And The Thief”, “Dimension” ja “Vagabond”. Wolfmotheril on Spotifys ligi 3 miljonit kuulajat.

Esmakordselt on American Beauty Car Show programmis instrumentaalmuusika. The Surfrajettes on neljaliikmeline ainult naistest koosnev punt Torontost, kes viljelevad psühhedeelroki ja surfmuusika sugemetega instrumentaalmuusikat. Nad on publikut võlunud alates 2015. aastast ja Haapsalu esinemine on nende teine esinemine Euroopas.

Ameerikast on tulemas rock`n`rolli kuninganna ja pianist Linda Gail Lewis, kes hoolimata oma kõrgest vanusest annab väga energilisi kontserte. Linda Gail Lewis on kadunud Jerry Lee Lewise õde, esitamisele tuleb kindlasti ka Jerry Lee Lewise loomingut. Linda Gail Lewis on laval koos oma tütre Annie Marie Lewis`e ja kitarristist väimehe Danny B . Harvey`ga.

Inglismaalt on tulemas Kitty, Daisy & Lewis, kelle muusika on mõjutatud nii R&B-st, bluusist, country`st, rock`n`rollist, soulist ja pungist. Kitty, Daisy & Lewis`e liikmeteks on Londonist päris kaks õde ja vend, kes alustasid oma muusikalist teekonda juba üpris varakult. Nad on mänginud suurtel mainekatel muusikafestivalidel nagu Glastonbury ja Bestival ning andnud hulgaliselt väljamüüdud kontserte.

Lisaks saab American Beauty Car Show`l kuulda-näha energeetilist ja ürgset blues-roki duot The Picturebooks`i, autentset 50-ndate rock`n`rolli mängivat Cherry Casino & The Gamblers`it Saksamaalt ja erinevate muusikaliste sugemetega rockabillyt mängivat Fatboy`d Rootsist. Kõik välismaised bändid on esmakordselt Eestisse tulemas.

Lisaks saab laval näha armastatud kodumaised artiste nagu Boogie Company koos Ivo Linnaga, Terminaator, Wiiralt ja Rockin` Lady & her Rivertown Boys. Kokku on lossihoovis kaks lava ja lisaks toimuvad ametlikud jätkupeod Haapsalu kuursaalis.