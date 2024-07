Haapsalu täitub tuhandete Ameerika autodega

Nädalavahetusel toimuv American Beauty Car Show toob viimast korda Haapsallu tuhandeid ookeanitagust päritolu autosid.

Ameerika autode kokkutuleku korraldaja Karol Kikkas ütles, et korraldusmeeskond püüab tänavuse festivali teha võimalikult hästi, viimase korra väärilise ja külastajatele meeldejääva, kuid laias laastus on autonäitus siiski traditsiooniline.

Tänavu on linnusehoovis toimuvale näitusele tulemas Rootsist mitmeid seni nägemata sõidukeid. „Need on kogu Euroopa mõistes vinged autod,” ütles Kikkas. Ta selgitas, et näitusel on neli-viis sellist sõidukit, mille on omanik ise ehitanud. „Kujundanud nullist oma maitse järgi. Need on maailmas ainulaadsed,” ütles Kikkas. „Need on ägedad isegi autokaugete inimeste jaoks, need on kunstiteosed.”