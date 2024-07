Muinsuskaitse korrastab mälestiste nimekirju

Läänemaa oli esimene maakond, kus muinsuskaitseamet alustas riikliku kaitse all olevate mälestiste nimekirja korrastamisega ja kus ollakse selle esimese etapiga lõpusirgel.

„Põhitöö on tehtud ja eelnõu on ministeeriumis,” ütles muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming. Lõpusirgel ollakse siiski alles mälestiste ülevaatamise esimese etapiga ehk loogiliselt üksteisega seotud, kuid eraldi kaitse all olevate mälestiste liitmise ja nimetuste korrastamisega.

Kui viis aastat tagasi hakkas kehtima uus muinsuskaitseseadus, võttis muinsuskaitseamet eesmärgiks üle vaadata kaitsealuste mälestiste nimekirjad. Eestis on riikliku kaitse all 12 muinsuskaitseala ja üle 26 000 kultuurimälestise, millest üle 5200 on ehitismälestised.