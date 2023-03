Carolin Pihlap: Haapsalu muinsuskaitseala saab uue kaitsekorra

Ligi aasta kestnud töörühma töö tulemusel ja avalike arutelude toel on muinsuskaitseametis valminud Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu.

Sellel aastal tähistab 1973. aastal loodud Haapsalu muinsuskaitseala juubelit. Õige aeg on koostada sellele uus kaitsekord, kaasates seekord ka kohalikke elanikke ja ühiselt kokku leppida, mis on Haapsalu eripära, millised väärtused on olulised ja kuidas neid kaitsta.

Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on alates 7. märtsist avalikul väljapanekul ja ootab linnarahva arvamusi.

