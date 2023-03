Võntküla saab kergliiklustee asemel kiiruskaamera

Võntküla inimesed soovivad kergliiklusteed, transpordiamet lubas aga selle asemel panna bussipeatuse lähedale kiiruskaamera.

Võntküla külaselts on 2013. aastast küsinud transpordiametilt kergliiklusteed kolm korda, kuid pole seda saanud. Tänavu veebruari alguses palus külaselts transpordiametilt alternatiivina piirkiiruse alandamist, kuid amet pole nõus ka seda tegema. Ameti hinnangul on tegemist põhimaanteega, mis on ehitatud 90kilomeetrist tunnikiirust arvestades. „Kui rajatud teekeskkond sõidukiiruse piirangut ei toeta, pole seda ainult liiklusmärkidega langetada mõistlik,” vastas amet pöördumisele.

Võntküla elaniku Kaia Lepiku sõnul pole kergtee soovimine mugavus-, vaid ohutuse küsimus. „Ma ei kurda selle üle, et autod poriga pritsivad, vaid kaalul on inimeste elud,” ütles Lepik.

