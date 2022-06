Võntküla kurepesas sirgub kaks poega

Fotod: Urmas Lauri

Läänemaa kuulsaimas kurepesas Võntkülas on sirgumas kaks poega. Pojad saavad lennuvõimeliseks umbes augusti alguses ja mõni nädal pärast seda hakkavad ise toitu otsima. Augusti lõpuks tuleb neil juba valmis olla pikaks lennureisiks Lõuna-Aafrikasse.

Tänavu saabusid kured pesale 10. aprillil. „Tänavu aasta ikka väga hilja, tavaliselt on nad kohal märtsi viimastel päevadel või 1. aprilli kandis,” ütles kurepesa naabruses asuva Lepiku talu peremees Kaljo Kaldoja.

Võntkülas on kured Lepiku peremehe sõnul viimase 35 aasta jooksul pesitsenud igal aastal. Tavaliselt on pesakonnas olnud kaks poega. Vahel ka kolm, aga lennuvõimeliseks on neist sirgunud ikka kaks lindu. Harvad pole juhused, kui toonekurg nõrga ja viletsa, tavaliselt viimasena koorunud poja üle pesaääre tõukab.

Eestisse levis valge-toonekurg suhteliselt hiljuti, esimesed valge-toonekured pesitsesid Vastseliina piiskopilinnuse lähedal 1841. aastal. Praegu on Eestis 4000–5000 valge-toonekure paari.