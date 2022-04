Kurgede arvates on kevad hiline

Läänemaa kuulsaimale kurepesale Võntkülas saabusid valge-toonekured pühapäeval, 10. aprillil.

„Pühapäeva hommikul tulid,” ütles kurepesa naabruses asuva Lepiku talu peremees Kaljo Kaldoja ja lisas: „Tänavu ikka väga hilja, tavaliselt on nad kohal märtsi viimastel päevadel või 1. aprilli kandis.”

Kaldoja pere kolis Lepikule 1988. aastal. „Iga aasta on kured pesitsenud,” ütles peremees. Tavaliselt on pesakonnas olnud kaks poega. Vahel ka kolm, aga lennuvõimeliseks on neist sirgunud ikka kaks lindu.

Erakordselt vara saabusid kured 2014. aastal, siis jõudsid nad Võntkülas pesale 27. märtsil.

„Kui täpne olla, siis kella poole nelja paiku pärastlõunal,” ütles Lepiku talu peremees Lääne Elule.

Pärandkultuuri uurija Lembitu Twerdianski näinud toona Palivere kandis esimesi kurgi juba 23. märtsil. „See on kõige varasem aeg, millal mina olen neid näinud,” tõdes Twerdianski.