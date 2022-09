Kolm läänlast said Vabaduse tammepärja aumärgi

Lembitu Tverdjanski, Siim Jeeberg ja Svetlana Aug said panuse eest lähiajaloo jäädvustamisel ja edasiandmisel justiitsminister Lea Danilson-Järgilt Vabaduse tammepärja aumärgi.

Metsamees ja pärandkultuuri uurija Lembitu Tverdjanski puhul tõsteti esile seda, et ta on sümboolselt hoidnud sidet varasemate põlvkondade ja tänapäeva vahel. Tverdjanski on kogunud palju ajaloo- ja kultuuriloolist materjali Kullamaa ja Läänemaa kohta ning sellele tuginedes on välja antud mitmeid raamatuid.

Kaitseliidu Lääne maleva liige Siim Jeeberg teenis aumärgi ajalooliste sündmuste korraldamise eest. Ta on aidanud korraldada metsavendade ja vabadusvõitlejate mälestuspäevi Läänemaal.

Kolmanda läänlasena sai aumärgi naiskodukaitse Lääne ringkonna liige Svetlana Aug. Aug juhib sellest aastast Lääne ringkonna ajalootoimkonna tööd, kuid ta on aastaid olnud eestvedaja märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevade tähistamisel. Lisaks kuulub ta maakaitsepäeva korraldustoimkonda ning seisab selle eest, et kõik olulised sündmused saaks kohalikes lehtedes väärilist tähelepanu.

Vabaduse tammepärja aumärgiga tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.