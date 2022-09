Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. septembril

Haapsalu algkooli lapsed marssisid rongkäigus uude majja

„Issand, mis kool see on?!” imestas ratta najale toetuv naine 1. septembri keskhommikul, märgates Haapsalu vana põhikooli õue pealt välja marssivat lasterodu. „Ah see on see algkool, mis läheb uude majja!” Rinnuli ratta najal, sättis naine end huviga vaatama.

Haapsalu lasteaednikud võtsid prantslaste eeskujul kapil uksed eest

Prantsuse lapsed on oma Eesti eakaaslastest hoopis rahulikumad, tõdesid Haapsalu Vanalinna lasteaia Tõrukese maja õpetajad Liivi Veske ja Gerti Sild Prantsusmaal. Erasmus+ projektist alguse saanud koostöö päädis sellega, et sel suvel kutsuti Haapsalu lasteaiaõpetajad Prantsusmaa lasteaednike kongressile, kus nad kohtusid ka Prantsusmaa haridusministri Pap Ndiayega.