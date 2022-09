Derhamn OÜ valmistatud valmistoidus tuvastati listeeria

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuvastas Derhamn OÜ, mis kasutab kaubamärki Dirhami, valmistoidus listeeria. Amet teavitas ettevõtet ning Derhamn OÜ on alustanud toodete tagasikutsumist.

PTA toiduosakonna peaspetsialisti Olga Vassiljevi sõnul võeti toiduproov tavapärase järelevalve käigus. „24.08 võttis järelevalveametnik vähesoolasest lõhefileest proovi, mis saadeti laborisse analüüsimisele. Proovi analüüsimisel tuvastati valmistoidus vähesoolane lõhefilee, kõlblik kuni 08.09.2022, Listeria monocytogenes,“ selgitas Vassiljev.

Ettevõte Derhamn OÜ on alustanud toodete tagasikutsumisega ning teavitanud sellest nii ametit kui ka kliente. „Ametile teadaolevalt on osa antud partii toodetest laos, kuid partii MH01240885 tooteid on väljastatud ka tarnekohtadesse. Saastunud võib olla enamus 346-st tootest,“ kirjeldas Vassiljev.

Tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, palume neid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja nõuda tagasi toote eest tasutud raha.

Listeeriat ei tohi nõuete kohaselt esineda kogu säilimisaja jooksul. Juhul, kui antud mikroorganism leitakse tuleb toode turult tagasi kutsuda.

Toiduohutusalase seadusandluse alussätte järgi on toidu ohutuse eest vastutav selle tootja, kes peab tarvitusele võtma kõik meetmed ohutuse tagamiseks. Ameti kohustus on teavitada koheselt tarbijaid, kui turule on jõudnud toit, mida ei saa ohutuks pidada, teatas PTA.