Hiite Maja tunnustas Twerdianskit

Sihtasutus Hiite Maja tunnustas pühapaikade kaardistamisele kaasa aitamise eest läänlast Lembitu Twerdianskit.

Twedianski on kaardistanud mitmeid Kullamaa kihelkonna pühapaiku ja andnud suure panuse selle valdkonna edendamisse kogu Eestis. Tema eestvedamisel käivitati 2003. aastal maastikul asuva pärandkultuuri laiaulatuslik kaardistamine. Nii saime esialgseid andmeid paarisajast pühapaigast. See andmestik on olnud abiks looduslike pühapaikade kaardi loomisel ja ka edasiste uuringute korraldamisel.