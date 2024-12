Regionaalministeeriumi plaan tõsta Pärnumaa (sh Virtsu-Haapsalu liini) kuupileti hinda 66 protsenti lükkub tõenäoliselt aasta võrra edasi.

„Ametlikult ei ole mitte mingit vastust, aga ministeeriumiga suheldes on jäänud mulje, et saame ajapikendust järgmise aasta lõpuni,“ ütles Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk Lääne Elule eile. „Väga tõenäoline on see, et tasuta sõidu piir tõuseb järgmisel aastal 63-lt 65 eluaasta peale.“

Kärpuki meil