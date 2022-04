Kaitseliidu õppusel hakatakse paugutama

Nädalavahetusel on Kiltsi lennuväljal kaitseliidu Lääne maleva õppus – toimuvad mitmed laskeharjutused, kasutatakse ka müra tekitavaid imitatsioonivahendeid.

Lääne maleva staabiülema Ivo Turja sõnul oli õppus nädalavahetusse planeeritud juba aasta alguses. „Eesmärk on lihtsalt harjutada ja tagada läbi harjutuste valmisolek tulevikuks,” ütles Turja.

Õppusel osaleb ligi veerandsada inimest, kes harjutavad jalaväetaktikat ning sooritavad granaadiviskeid. „Nädalavahetusel on kuulda käsirelvade ja paukpadrunite pauke. Käsigranaatide pauke on tõenäoliselt kuulda laupäeval 13–14 ajal,” lisas Turja.

Et kodumaalt põgenenud ukrainlased ei eeldaks, et sõda on Läänemaale jõudnud, informeeris kaitseliit õppusest ka linnavalitsust, kes teavitas ukrainlasi.

Laupäeval on õppuse aktiivne faas kl 8–22, pühapäeval kl 8–14.