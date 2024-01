Läinud nädalavahetusel alustas veerandsada kaitseliidu Lääne maleva tegevliiget tänavust sõdurioskuste baaskursust.

Kaitseliidu tegevliikme baaskursuse peavad läbi tegema kõik, kes pole käinud ajateenistuses. Nädalavahetusel baaskursust alustanud kaitseliitlastest kolm olid varem noorkotkad ja neli osalejat on naised. On hea meel tõdeda, et baaskursusel on oma uute liikmetega esindatud kõik maleva üksused.

